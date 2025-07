Amministratori cattolici ecco la Rete di Trieste | Viviamo la politica come servizio non come un lavoro

Un anno fa a Trieste, insieme a Papa Francesco e al Presidente della Repubblica Mattarella, quasi un migliaio di delegati provenienti da tutte le diocesi italiane si sono dati appuntamento per la 50esima Settimana sociale dei cattolici, riflettendo sulla crisi della nostra democrazia. Da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

La Rete di Trieste arriva a Benevento: presentazione della piattaforma degli amministratori locali cattolici - Tempo di lettura: 2 minuti La città di Benevento ospiterà uno degli appuntamenti della Rete di Trieste, il network nazionale che riunisce amministratori locali di ispirazione cattolica per costruire un nuovo modo di fare politica: dal basso, radicato nei territori, e aperto al dialogo tra esperienze diverse.

Gli amministratori cattolici del centrosinistra lanciano la Rete di Trieste anche nel modenese - Un anno fa a Trieste, insieme a Papa Francesco e al Presidente della Repubblica Mattarella, quasi un migliaio di delegati provenienti da tutte le diocesi italiane si sono dati appuntamento per la 50ª Settimana Sociale dei cattolici, riflettendo sulla crisi della nostra democrazia.

Rete di Trieste, l'incontro degli amministratori cattolici a Cava de' Tirreni - Presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni gli aderenti alla Rete di Trieste presentano il network degli amministratori cattolici che punta a sviluppare progetti e iniziative ... Scrive rainews.it

Si costituisce anche a Prato la Rete di Trieste, per rilanciare l’impegno politico dei cattolici - Arriva anche a Prato la Rete di Trieste, network di amministratori locali di ispirazione cattolica, una iniziativa nazionale promossa con l’obiettivo di fare politica in modo nuovo, partendo «dal bass ... Riporta toscanaoggi.it