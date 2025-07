Amici cast dei prof | rivoluzioni e ritorni inaspettati

anticipazioni sulla nuova stagione di amici di maria de filippi. La prossima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi si avvicina, generando grande attesa tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Tra conferme e novità, si delineano importanti cambiamenti nel cast, in particolare nel corpo docente dedicato alla disciplina della danza. La rinnovata attenzione sui dettagli del cast anticipa un'edizione ricca di sorprese e colpi di scena. ritorno e cambiamenti nel corpo insegnanti. il ritorno di veronica peparini. Veronica Peparini, figura storica del programma presente dal 2013 al 2022, fa ufficialmente il suo ritorno come insegnante di danza.

