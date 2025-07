Amici 2025 Professori | Chi Va Via E Chi Ritorna!

Una presenza storica potrebbe tornare ad Amici e cambiare gli equilibri. Tutto parte da un addio inatteso. Il ritorno che nessuno si aspettava: la Peparini pronta a riprendersi la scena ad Amici. La scuola più famosa d’Italia è già in fermento. Amici è pronto a tornare con una nuova stagione e, mentre migliaia di aspiranti artisti si mettono in fila per un banco, dietro le quinte sta accadendo qualcosa che potrebbe cambiare gli equilibri. Non parliamo solo di nuovi talenti. ma di un possibile clamoroso ritorno tra i professori. Secondo le indiscrezioni, Deborah Lettieri non sarebbe stata confermata nel corpo docenti, lasciando il suo posto vacante dopo appena una stagione poco convincente. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

