AMICHEVOLE Latina-Benevento la diretta testuale

Tempo di lettura: < 1 minuto 1’ – Inizia la gara al “Francioni” Latina e Benevento si affrontano al “Francioni” in amichevole. Dopo un mercato scintillante con 15 innesti, per i giallorossi di Auteri questo contro i pontini è il primo test contro una squadra di pari categoria. Assenti Manconi e Simonetti alle prese con problemi fisici. C’è Mignani, ultimo innesto in ordine di tempo della compagine sannita. Nel Latina in campo l’ex Amato Ciciretti mentre non c’è Riccardo Improta. Tabellino Latina-Benevento 0-0 (live) Reti: Latina: Mastrantonio, Ercolano, Pace, Calabrese, Riccardi, Farneti, Marenco, Vona, Ekuba, Ciciretti, De Ciancio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - AMICHEVOLE/ Latina-Benevento, la diretta testuale

In questa notizia si parla di: amichevole - latina - benevento - diretta

Si comunica che l’amichevole in programma mercoledì 30 luglio 2025 tra Benevento e Latina si disputerà presso lo stadio “Francioni” e sarà a porte aperte. La gara sarà visibile anche in tv su Ottochannel, sul Canale 16 del digitale terrestre Vai su Facebook

Strega, abbonamenti quasi a quota 2000. Le amichevoli con Latina, Ternana e Frosinone in diretta su Ottochannel; Benevento in viaggio: al via la tournée precampionato, diretta su Ottochannel; Serie C, il calendario della 28^ giornata su Sky: le partite e gli orari.

Amichevole Latina-Benevento, segui la diretta LIVE - Benevento, segui la diretta LIVE proviene da OttoPagine. Si legge su msn.com

Latina-Benevento: diretta live e risultato in tempo reale - Benevento di Mercoledì 30 luglio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net