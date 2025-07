Amichevole Inter domenica il primo test estivo in diretta su DAZN in famiglia per i nerazzurri

Amichevole Inter, partita in famiglia in programma per il prossimo 3 agosto: calcio d’inizio alle 10:30 al BPER Training Centre. L’estate nerazzurra entra nel vivo. Domenica 3 agosto l’ Inter affronterà la sua Under 23 nel primo test amichevole della stagione. Un allenamento congiunto tutto in famiglia, che permetterà a Cristian Chivu e a Stefano Vecchi di valutare i rispettivi gruppi di lavoro in una sfida dal sapore particolare: calcio d’inizio alle ore 10:30 al BPER Training Centre di Appiano Gentile. La partita rappresenterà il debutto stagionale sia per la Prima Squadra che per la nuova Inter U23, al centro del progetto di crescita e valorizzazione del settore giovanile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Amichevole Inter, domenica il primo test estivo in diretta su DAZN in famiglia per i nerazzurri

Giorni di lavoro per l'#Inter Under 23 in ritiro a Riscone di Brunico. La preseason sarà caratterizzata da un primo appuntamento domenica 27 luglio, quando i nerazzurri affronteranno il Trento in amichevole. ? #InterU23 Vai su X

Una foto STORICA: il primo Undici di mister Vecchi, l'Inter Under 23. I nerazzurri stanno giocando contro il Trento, match amichevole. 1-1 a fine primo tempo, per l'Inter gol di Topalovic. Vai su Facebook

