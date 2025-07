AMD modelli AI enormi su Ryzen AI Max+ | con i nuovi driver è sfida ai MacBook Pro

Fino ad oggi solo i MacBook, grazie alla memoria unificata, erano in grado di gestire in locale modelli LLM di grandi dimensioni. Con l’update dei driver anche le migliori APU AMD possono arrivare a caricare in memoria modelli da 128 miliardi di parametri.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - AMD, modelli AI enormi su Ryzen AI Max+: con i nuovi driver è sfida ai MacBook Pro

AMD, modelli AI enormi su Ryzen AI Max+: con i nuovi driver è sfida ai MacBook Pro.

