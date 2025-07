Ambasciatore Fertitta presenta collezione d’arte Usa a Villa Taverna

Roma, 30 lug. (askanews) – L’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, ha dato un tocco molto personale alla sua nuova residenza, esordendo con una collezione d’arte attualmente esposta a Villa Taverna. Collaborando a stretto contatto con Gary Tinterow, Direttore del Museum of Fine Arts di Houston, l’Ambasciatore Fertitta ha personalmente selezionato opere di artisti americani iconici come Roy Lichtenstein, Frederic Remington, John Singer Sargent e Hans Hofmann. Ex componente del Consiglio del Museum of Fine Arts di Houston, l’Ambasciatore Fertitta promuove da diverso tempo il ruolo dell’arte nella vita pubblica e nella diplomazia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it