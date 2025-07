Amazfit Balance 2 | il primo smartwatch per misurare l' Hyrox

Il nuovo orologio Amazfit è il primo a monitorare l'HyroxRace, Hyrox Training Mode e PFT, oltre a 170 modalità sportive. Grazie a una batteria che dura fino a 14 giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Amazfit Balance 2: il primo smartwatch per misurare l'Hyrox

Amazfit rilascia l'aggiornamento dello smartwatch Balance con tre nuove funzioni - Questo aggiornamento apporta diverse nuove funzionalità all'indossabile, tra cui una modalità di allenamento e i ... Riporta notebookcheck.it

Amazfit Balance 2, la prova dell'orologio di Jasmine Paolini - Uno smartwatch che punta tanto sull’attività sportiva ma si fa apprezzare anche per la qualità dello schermo e per come è fatto. Secondo ilsecoloxix.it