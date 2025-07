amara scoperta per rosario lucia ha visto il single andrea dopo temptation island

Lucia e Andrea si sono incontrati dopo Temptation Island, Rosario scopre tutto. Nuova segnalazione su Rosario e Lucia  di Temptation Island, i due usciranno insieme dal programma ma la loro storia d’amore non durerĂ a lungo. Rosario a Temptation Island (Screen Witty tv) Cosa succederĂ ? Roberto D’Agostino su Dagospia rivela che la ragazza si metterĂ d’accordo con il single Andrea per far ingelosire il fidanzato, lui chiederĂ subito il falò di confronto anticipato. Sembra che il ragazzo per paura di perdere la fidanzata accetterĂ di andare a convivere dopo il programma. La relazione tra i due a quanto pare non durerĂ a lungo, sarĂ lei a prendere le distanze dopo aver capito di non essere piĂą sicura del loro rapporto. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

