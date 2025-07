Altro che telemeloni | il governo rafforza l' indipendenza della Rai

Una nuova governance per la Rai, legata¬†al Parlamento e con l'obiettivo dichiarato di rafforzare l'indipendenza, il pluralismo e la trasparenza del servizio pubblico. √ą questo il cuore della proposta di legge unificata presentata oggi dalla maggioranza, che interviene in profondit√† sul meccanismo di nomina del Consiglio di amministrazione, sul ruolo della Commissione di Vigilanza, sulla gestione delle risorse e sull'identit√† editoriale della tv pubblica.Il Consiglio di amministrazione Rai, secondo la proposta, rester√† composto da sette membri, ma la modalit√† di nomina cambia in modo sostanziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Altro che telemeloni: il governo rafforza l'indipendenza della Rai

Il cantiere del tram si sposta e occupa un altro tratto di via Indipendenza - I cantieri del tram continuano a muoversi. Dallo scorso 28 maggio i lavori hanno occupato l’incrocio tra il ponte Matteotti, i viali Masini e Pietramellara e via Indipendenza.

Li trovi tutti schierati per la festa dell’indipendenza americana mentre scompaiono per il nostro 25 aprile! Quanto sono penosi nel loro essere zerbini di #Trump Vai su Facebook

Referendum, Ruotolo (Pd): Telemeloni li oscura, serve riforma radicale; Rai non indipendente, giornalisti non tutelati e troppo governo: i richiami Ue sullo Stato di diritto in Italia; La cultura in tv secondo Tele Meloni è in fondo a destra.

‚ÄúTeleMeloni‚ÄĚ: l‚Äôultima fermata - Non dobbiamo tornare alla RAI dei ‚ÄúProfessori‚ÄĚ o a quella di Letizia Moratti, esperienze degli anni Novanta che hanno avuto un im ... Si legge su articolo21.org

Report, addio ‚ÄėTelemeloni‚Äô: Ranucci verso La7 dopo tagli e polemiche con la Rai. Cosa succede - Dopo i recenti scontri con la rete ammiraglia, e con il Governo, il conduttore potrebbe decidere di cambiare ufficialmente rete: trattative in corso. libero.it scrive