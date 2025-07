Altro che poltrona a rischio Vasseur e la Ferrari vicini al rinnovo Motorsport

Due anni e mezzo di reggenza, “Zeru Tituli” – per dirla alla Mourinho – e tanti weekend al di sotto delle aspettative. Finora, l’era Vasseur alla Ferrari non è stata per nulla entusiasmante, al netto di qualche fiammata e dell’operazione Lewis Hamilton che ha riacceso i sogni del popolo italiano ma che finora si è rivelata abbastanza deludente. Eppure, sembrerebbe che i vertici di Maranello siano intenzionati a prolungare il contratto del team principal francese, dando seguito ad una gestione che desta piĂą di qualche perplessitĂ . La notizia è stata ripresa da diverse testate, dopo che Motorsport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Altro che poltrona a rischio, Vasseur e la Ferrari vicini al rinnovo (Motorsport)

Ferrari, Hamilton e Leclerc hanno un’utilitaria. Le uniche certezze sono loro, non Elkann, non Vasseur (Turrini) - La situazione della Ferrari è quella che è: dopo sei Gran Premi disputati, il team di Maranello – a secco di titoli dal lontano 2008 – ha racimolato soltanto 94 punti (152 in meno della McLaren capolista!) e versa in una situazione di sconforto totale.

F1, Vanzini: “La McLaren ha trovato uno stratagemma. Se non ce la fa Vasseur con la Ferrari, non ce la fa nessuno” - Ancora poche ore e prenderà il via ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

Fanno vedere a Vasseur il video di Leclerc che demolisce il progetto Ferrari: reazione impacciata - A Imola va in scena il peggior weekend stagionale della Ferrari: fuori entrambe le SF-25 in Q2, Leclerc attacca duramente il progetto tecnico, Vasseur replica in diretta ma non si assume tutte le responsabilitĂ .

Frederic Vasseur, tra grandi responsabilità e basso profilo; Altro che poltrona a rischio, Vasseur e la Ferrari vicini al rinnovo (Motorsport); F1, Vasseur ritorna al comando a Silverstone ma la rivoluzione Ferrari non è finita: Hamilton si aggrappa alla storia.

Ferrari, altro che Horner: Vasseur vicino alla conferma. E Verstappen non lascia Red Bull - Vasseur dovrebbe rimanere team principal della Ferrari: le indiscrezioni e cosa c'è sotto. Si legge su sport.virgilio.it

Rinnovo Vasseur-Ferrari: annuncio in arrivo prima di Monza - Frederic Vasseur sarà ancora il team principal della Ferrari nel 2026, l'annuncio arriverà entro il GP d'Italia a Monza ... Lo riporta formulapassion.it