Strade apparentemente senza problemi, percorse tranquillamente da auto e pedoni, ma che sotto, a metri di profondità , nascondono cavità o perdite di acqua che possono portare al cedimento dell'asfalto. Una situazione che a Roma non è una rarità e che, anzi, sta diventando una minaccia per tante zone della città . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Altro che buche, nei quartieri a est e sud di Roma è rischio voragini

Altro tragico incidente stradale nella notte: 59enne in scooter si scontra con un mezzo militare. Morto sul colpo. La tragedia a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Ancora una tragedia sulle strade della capitale: un uomo di 59 anni, le cui iniziali sono M.

Una notte di cieca violenza domestica: un uomo tenta di strangolare la moglie davanti ai figli minori, un altro prende a pugni la compagna. Arrestati a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’ aggressione violenta ha avuto luogo il 9 maggio 2025 nella zona di Castelverde, a Roma.

Roma, ansia Svilar: altro che Milan, il pericolo arriva dalla Premier - La Roma in ansia per il suo portiere: il Milan è pronto ad andare all’assalto ma il club rossonero non è il pericolo principale, ecco qual è Roma, ansia Svilar: altro che Milan, il pericolo arriva dalla Premier (Ansa Foto) – SerieAnews I dubbi, giornata dopo giornata, stanno svanendo, anche perché il livello delle prestazioni è sempre più alto.

Un altro importante intervento di riqualificazione su uno dei ponti monumentali più belli di #Roma: #PonteFlaminio. Grazie al lavoro di tecnici specializzati, stiamo procedendo alla completa pulitura e al trattamento protettivo delle superfici in travertino, compre

«Abbiamo urlato per l'emozione» Dalla Balfour alla svolta: Londra pronta a riconoscere la Palestina (e la ...

Rifiuti a Roma, la raccolta differenziata è attiva nei quartieri ma i cassonetti sono sempre troppo pieni - i romani sanno bene che la pulizia della loro città costituisce un annoso problema causato da diversi fattori. Scrive roma.corriere.it