L’atto doveva essere approvato due giorni fa dalla giunta regionale, ma per il momento si è preferito soprassedere. La firma dell’annunciata intesa tra Regione Toscana e Umbria, che comprende tra i vari punti anche la virata (di fatto) su Rigurino come sede della nuova stazione dell’alta velocitĂ rispetto a Creti, è stata rimandata. Si attende una distensione su un tema che è tornato a dividere. Da Siena alcune associazioni di categoria, che si erano espresse decisamente per Creti-Farneta, hanno scritto al presidente Giani chiedendo un incontro e, di fatto, di non accelerare la decisione. Sempre da Siena, entrambe le consigliere regionali Pd esprimono perplessitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alta velocità Slitta l’intesa Toscana-Umbria