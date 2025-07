Almawave collabora con IBM per l’intelligenza artificiale nelle imprese

Intanto Almaviva Contact, una società dello stesso gruppo, ridurrà l’organico di 489 unità : erano state assunte per far fronte alle aumentate richieste in tempo di pandemia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Almawave collabora con IBM per l’intelligenza artificiale nelle imprese

In questa notizia si parla di: almawave - collabora - intelligenza - artificiale

Almawave: collaborazione con IBM per l’IA alle imprese; Almawave e Ibm collaborano per LLM italiani, governabili e on-premise; Almawave, collaborazione con Ibm per potenziare AI imprese Italia.

Almawave: collaborazione con IBM per l’IA alle imprese - premise oppure grazie al cloud in virtù della collaborazione avviata tra Almawave e diverse realtà ... Lo riporta repubblica.it

Almawave integra Velvet con IBM watsonx - IBM e Almawave stringono un accordo tecnologico per accelerare l’adozione dell’AI e della governance dei dati nelle imprese italiane ... Da lineaedp.it