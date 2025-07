almanacco del 30 07 2025

almanacco del giorno lunedì 28 luglio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Nazario e Celso Martire tantino 100 papĂ sono nati Oggi Riccardo Muti Marco Ferradini Karl Popper pensatore filosofo bene facciamo gli auguri ai nostri nati di oggi porta il lunedì allora buon compleanno dai se mi aiutate e mi fate tanto quello ti amo Marzia però Marte Marte in vacanza Beata salutiamo Sara e salutiamo Sara e buon compleanno anche a lei buon compleanno anche a Roberta e ad Enrica e poi Buona giornata a Limone marisabel Cristian il viaggio nel tempo che ci porta in quelle 28 luglio 1914 Quando scoppia La grande guerra un mese dopo l' assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia chotek per mano del rivoluzionario bosniaco gavrilo Princip l'Austria dichiara guerra alla Serbia da lì che parte La grande guerra meglio conosciuta come prima guerra mondiale un po' piĂą vicino a noi 28 luglio 1987 invece ricordiamo la alluvione in Valtellina mentre indietro 1896 viene la cittĂ di Miami negli Stati Uniti d'America mi fermo qui Vi auguro una buona giornata e una buona settimana una buona estate in nostra compagnia mi raccomando fate i bravi almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

