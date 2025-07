Alluvione risarcimento danni al 50% dopo 2 anni | sbloccati i fondi alle aziende agricole di Ravenna

Ravenna, 30 liuglio 2025 -  Sbloccati i fondi Agricat, fondo mutualistico nazionale per l’indennizzo di danni da alluvione, gelo o siccitĂ , destinato alle aziende agricole. Per le Cooperative Agricole Braccianti della provincia di Ravenna ci sono voluti oltre 24 mesi  per ricevere almeno la metĂ dei ristori provocati dall ’alluvione 2023. La soglia del 50% è stata superata con l’erogazione del primo saldo da Agricat. I risarcimenti erogati complessivi, ricorrendo a tutti i canali di sostegno attivati, sono ora pari a circa 16 milioni di euro su un danno totale stimato in 31 milioni di euro. I danni riconosciuti alle Cab da Agricat sono stati oltre 13,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, risarcimento danni al 50% dopo 2 anni: sbloccati i fondi alle aziende agricole di Ravenna

In questa notizia si parla di: ravenna - agricole - alluvione - danni

Alluvione, risarcimento danni al 50% dopo 2 anni: sbloccati i fondi alle aziende agricole di Ravenna; Alluvione e gelate: partiti i pagamenti degli indennizzi alle aziende agricole per i danni del 2023; Catastrofi naturali del 2023, via agli indennizzi per le aziende agricole. Coldiretti: In arrivo 37 milioni.

Alluvione:Legacoop Romagna, risarcimenti al 50% a Cab ravennati - Il risarcimento dei danni arrecati dalla alluvione del 2023 alle Cab, le Cooperative Agricole Braccianti della provincia di Ravenna "supera per la prima volta il 50% del totale". Si legge su ansa.it

Sbloccati i fondi Agricat per danni alluvione. Dopo due anni, le CAB di Ravenna risarcite del 50% - Ci sono voluti più due anni per le Cooperative Agricole Braccianti della provincia di Ravenna per riceverne almeno la metà dei ristori per i danni causati ... Lo riporta ravennanotizie.it