Alluvione in Toscana 2025 | in arrivo bando da 2,4 milioni per aiutare le imprese colpite a marzo

La giunta della Regione Toscana ha definito gli elementi essenziali del bando di prossima apertura per sostenere le imprese colpite dagli eventi alluvionali dello scorso marzo 2025 nel territorio della cittĂ metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Alluvione in Toscana 2025: in arrivo bando da 2,4 milioni per aiutare le imprese colpite a marzo

Rsa in Toscana: aperto bando regionale per interventi adeguamento sismico. Quasi 10 milioni a disposizione - La Regione Toscana sceglie di intervenire concretamente sulla sicurezza delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA), pubbliche e private accreditate, per garantire condizioni strutturali adeguate e sicure a chi vive e lavora in questi luoghi L'articolo Rsa in Toscana: aperto bando regionale per interventi adeguamento sismico.

Sociale, bando Regione Toscana con 2 milioni per opere e interventi - Firenze, 14 giugno 2025 - Al via dalla Regione Toscana un bando da 2 milioni di euro per opere e interventi con finalitĂ sociale e sociosanitaria, destinati ai servizi alla persona.

Tutelare le foreste, verso bando Regione Toscana da 25,8 milioni - Firenze, 20 giugno 2025 - E’ prossima l’apertura del bando su "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste” 2025, cioè l’intervento SRD12 del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 di cui la giunta regionale ha appena approvato le disposizioni attuative.

