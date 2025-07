Alluvione il nodo dei fondi | Risorse non sufficienti

Danni per l'emergenza alluvione del marzo 2025, i fondi per ricostruzioni e ripristini sono ancora troppo scarsi. Lo ha fatto notare ieri il Comune di Borgo San Lorenzo, che ricorda di aver trasmesso richieste alla Regione Toscana per oltre 2,8 milioni di euro, relativi a interventi urgenti e prioritari. Ebbene, ad oggi per Borgo San Lorenzo sono stati finanziati interventi per soli 340 mila euro, con un ulteriore progetto da 350 mila euro, quello per la realizzazione di una strada alternativa per Marzano ancora sottoposto ad approfondimenti tecnici da parte degli uffici regionali. La ragione di questa scarsitĂ di risorse è legata alla limitatezza dei fondi finora stanziati dal Governo centrale, 57 milioni di euro, a fronte di richieste che superano i 125 milioni di euro.

