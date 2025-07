Allerta virus ' West Nile' in Puglia | già 4 vittime in Italia Manfredonia corre ai ripari

A l 29 luglio sono 46 i casi confermati di infezione da West Nile virus nell’uomo in Italia dall'inizio dell'anno, di cui 42 in provincia di Latina. Nella scorsa stagione, il bollettino del 25 luglio 2024, riportava 13 casi confermati e nessun decesso. Il virus in Italia e le vittimeSono quattro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Sono 31 le province italiane interessate da limitazioni temporanee alle donazioni di sangue e di emocomponenti per contenere la diffusione del virus West Nile, secondo quanto comunicato dal Centro nazionale sangue, che ha pubblicato sul proprio sito l'ele

Un sessantottenne di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, è il terzo morto per il virus West Nile in Campania, il settimo in Italia da inizio anno: l'uomo, è deceduto ieri sera al presidio ospedaliero di Aversa (Caserta). #ANSA

