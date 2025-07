Allerta tsunami sull' isola di Pasqua residenti evacuati

(Isola di Pasqua), 30 lug. (askanews) - Immagini dall'Isola di Pasqua dove le autorità cilene hanno emesso un ordine di evacuazione in seguito a un terremoto di magnitudo 8.8, al largo della costa dell'estrema penisola russa della Kamchatka, con conseguente allarme tsunami in alcune parti della costa del Pacifico. Le persone si riuniscono in una chiesa utilizzata come punto d'incontro sull'Isola prima di essere smistati dalle forze di sicurezza. L'isola si trova a circa tremila chilometri dalle coste occidentali del Cile e ospita circa ottomila abitanti.

Terremoto 8.8 in Kamchatka. Il vulcano Klyuchevskaya Sopka inizia a eruttare dopo sisma - Alle Galapagos scatta l'allerta tsunami, evacuate le coste; Terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka: ecco perché è successo. I turisti alle Hawaii raccontano la paura dello tsunami; Allerta tsunami in Giappone, Russia e California | Le onde arrivano sulle isole della Polinesia francese, evacuazioni sulle coste del Pacifico dopo il terremoto in Kamchatka. Erutta un vulcano russo.

