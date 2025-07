Allerta tsunami pericolo per Harry e Meghan | la situazione

È la seconda volta in un anno che Montecito, la cittadina della California dove si trova la residenza di Harry e Meghan, viene dichiarata in stato di emergenza per calamità naturali. Dopo gli incendi devastanti che hanno colpito la California lo scorso gennaio, ora la contea di Santa Barbara è stata inclusa tra le aree a rischio per l’allerta tsunami, scatenata dal terremoto in Russia, di magnitudo 8.8, il più potente registrato negli ultimi settant’anni. Terremoto e tsunami. L’allerta tsunami è stata lanciata dal National Tsunami Warning Centre, che ha raccomandato ai residenti della West Coast, inclusi quelli della California, di mantenersi lontani dalle spiagge e dalle fonti d’acqua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allerta tsunami, pericolo per Harry e Meghan: la situazione

