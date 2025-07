Allerta tsunami Oprah Winfrey accusata di aver negato l’uso della sua strada privata

Nel pieno dell’emergenza tsunami che si è abbattuta sull’Oceano Pacifico, coinvolgendo diversi Stati, c’è chi è riuscito a polemizzare con un personaggio famoso americano. Si tratta di Oprah Winfrey, celebre conduttrice televisiva che è stata accusata di aver negato l’accesso alla propria strada privata alle Hawaii, bloccando gli utenti in fuga. Sui social, soprattutto su X, in molti hanno attaccato Oprah, che ha una casa a Maui, una delle isole delle Hawaii. L’apertura della via avrebbe permesso, secondo gli utenti, di garantire un’altra via di fuga alle tante persone alla ricerca di un riparo, decongestionando il traffico. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Allerta tsunami, Oprah Winfrey accusata di aver negato l’uso della sua strada privata

