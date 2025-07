Allerta tsunami nel Pacifico terremoto di magnitudo 8.8 nell' estremo oriente russo

Massima allerta per l'arrivo di onde tsunami in tutta l'area del Pacifico, dopo il violentissimo terremoto di magnitudo 8.8 che ha colpito la penisola della Kamchatka, situata nell'estremo oriente russo, che ha innescato l'eruzione del vulcano attivo più alto dell'Eurasia, il Cliucefskaia sopka. le onde hanno iniziato a colpire le isole Marchesi della Polinesia francese, e si prevede che nelle prossime ore possano raggiungere un'altezza tra 1 e 2 metri e mezzo. Allerta anche in America Latina. Chiuso l'accesso a spiagge e siti turistici nelle isole Galapagos, in Ecuador. Allarme anche in Perù, Cile e Messico.

