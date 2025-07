Allerta tsunami nel Pacifico dopo un terremoto di magnitudo 8,8

Un terremoto di magnitudo 8,8, il più potente nella regione in quasi 73 anni, è avvenuto il 30 luglio al largo della penisola russa della Kamchatka, innescando tsunami in Russia e Giappone e attivando l’allerta in quasi tutti i paesi del Pacifico. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

