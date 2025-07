Allerta tsunami in Giappone la testimonianza | Scossa molto forte evacuate centinaia di migliaia di persone

Dopo il forte sisma in Kamchatka l'allerta tsunami √® stata diramata anche in Giappone. Il racconto a Fanpage.it di Edoardo Sferrella, 36enne di Pescara che da due anni vive a Tokyo. "Una scossa cos√¨ forte non la sentivo pi√Ļ o meno da un anno. Ho amici a Kamakura, li stanno evacuando", ha raccontato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Terremoto Kamchatka, le scosse potrebbero durare un mese: tsunami in Giappone, allerta a Los Angeles. «Sisma più forte dal 1952» - Il terremoto in Kamchatka, penisola nell'estremo oriente della Russia, è stato il più forte in quell'area dal 1952. Scrive msn.com

Allerta tsunami in Giappone, la testimonianza: ‚ÄúScossa molto forte, evacuate centinaia di migliaia di persone‚ÄĚ - Dopo il forte sisma in Kamchatka l‚Äôallerta tsunami è stata diramata anche in Giappone. Come scrive fanpage.it