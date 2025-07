Allerta tsunami Hawaii sirene in aeroporto | salire al secondo piano

Maui (Hawaii), 30 lug. (askanews) - Le sirene risuonano all'aeroporto di Kahului, sull'isola di Maui, alle Hawaii, per invitare i passeggeri e il personale aeroportuale a evacuare immediatamente al secondo piano dello scalo dopo l'allarme tsunami scattato in molte aree del Pacifico in seguito a uno dei terremoti più forti mai registrati, di magnitudo 8,8, nell'Estremo Oriente russo. Onde alte anche 3-4 metri si sono sviluppate nel Pacifico, innescando evacuazioni dalle Hawaii al Giappone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Allerta tsunami Hawaii, sirene in aeroporto: salire al secondo piano

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Hawaii, Alaska, Ecuador e la costa ovest Usa - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3-4 metri.

Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador - Il sisma è stato registrato al largo della Kamchatka. È allarme nel Pacifico con minaccia di onde fino a 3 metri

