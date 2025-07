Allerta Tsunami e paura per Fukushima lavoratori evacuati dalla centrale nucleare

La scossa di magnitudo 8,8 è stata registrata alle 8.24 locali (poco dopo la mezzanotte in Italia) al largo di Petropavlovsk, nella penisola russa della Kamchatka. Sono seguite oltre 35 scosse di assestamento, con una magnitudo che varia da 4,7 a 6,9. Le autorità  russe hanno dichiarato che uno tsunami ha già colpito e inondato la città portuale di Severo-Kurilsk. I media locali hanno riferito che uno tsunami alto tra i tre e i quattro metri è stato registrato nel distretto di Elizovsky. Giappone sarebbe arrivata nel frattempo un’onda di oltre un metro, mentre quattro grandi onde hanno raggiunto e inondato la costa di una delle Isole Curili settentrionali, Paramushir, senza causare vittime. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Allerta Tsunami e paura per Fukushima, lavoratori evacuati dalla centrale nucleare

#Terremoto in #Russia magnitudo 8.8: allarme #Tsunami nel #Pacifico, allerta anche in #Giappone e #StatiUniti L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa 119 chilometri a est di #Petropavlovsk a una profondità di 20,7 chilometri. Evacuata la centrale

