Allerta tsunami alle Hawaii auto in coda lungo spiaggia dei surfisti

Waikiki (Hawaii), 30 lug. (askanews) - Alle Hawaii traffico paralizzato lungo la famosa spiaggia di surf di Waikiki dopo il sisma di magnitudo 8.8 al largo di Petropavlovsk, nella penisola di Kamchatka, con allerte tsunami in varie aree del Pacifico. Persone in fuga cercano di raggiungere zone più elevate per mettersi al sicuro dalle possibili grandi onde in arrivo. L'avvertimento a evacuare le coste è scattato dopo che l'Estremo Oriente russo, scarsamente popolato, è stato colpito da uno dei terremoti più forti mai registrati. Le autorità dei paesi con una costa nel Pacifico hanno diramato avvisi con la raccomandazione di allontanarsi dalle spiagge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Allerta tsunami alle Hawaii, auto in coda lungo spiaggia dei surfisti

