Allenamento Inter la seduta odierna sotto gli ordini di Chivu in vista dell’amichevole con l’U23 – FOTO e REPORT

da Appiano Gentile. Prosegue a pieno regime la preparazione della prima squadra nerazzurra, agli ordini del nuovo allenatore Cristian Chivu. L’ex difensore rumeno, promosso alla guida tecnica dopo l’esperienza con la Primavera e quella col Parma, sta guidando le sedute con intensità e attenzione ai dettagli, in vista dell’inizio della stagione 202526. L’appuntamento ufficiale è fissato per lunedì 25 agosto, quando la formazione milanese affronterà il Torino a San Siro nella prima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, la seduta odierna sotto gli ordini di Chivu in vista dell’amichevole con l’U23 – FOTO e REPORT

In questa notizia si parla di: chivu - ordini - inter - seduta

Allenamento Inter, terzo giorno di ritiro agli ordini di Chivu: le immagini da Appiano Gentile – FOTO e REPORT - di Redazione Allenamento Inter, terzo giorno di ritiro agli ordini di Chivu: le immagini da Appiano Gentile – FOTO e REPORT della seduta odierna.

Inter, pronti 30 milioni per Leoni. Ma il Parma fa muro Non è questo il tempo di Leoni all’Inter. Non lo è ancora, perché il Parma tiene alta l’asticella. Ma l’obiettivo è chiaro, la prima fila è dichiarata. Serve pazienza e l’Inter ne ha. Però è logico anche guarda Vai su Facebook

Inter, le foto del primo allenamento di Luis Henrique con Chivu; Verso il Mondiale per Club: l'allenamento dei nerazzurri; Inter, secondo giorno di allenamenti per Chivu: presente anche Luis Henrique ad Appiano.

Inter Chivu, l’allenatore dei nerazzurri studia la seduta odierna per preparare la prossima stagione: le ultime - Inter Chivu, il tecnico nerazzurro prepara la stagione ad Appiano Gentile: tutti gli aggiornamenti sulla seduta di oggi Prosegue senza intoppi la preparazione dell’Inter ad Appiano Gentile, dove la sq ... informazione.it scrive

Allenamenti Inter, tutti i dettagli sulla seduta odierna degli uomini di Chivu! Giornata di grande fatica per i nerazzurri - Allenamenti Inter, prosegue il lavoro ad Appiano Gentile: Marotta e Chivu attesi in conferenza stampa il 28 luglio. Come scrive informazione.it