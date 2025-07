Allegri sulla Serie A | Il Napoli è la favorita poi c’è l’Inter che è forte e da anni fa un grande lavoro Su Juve Atalanta Roma…

Allegri sulla Serie A: il tecnico rossonero dice la sua sulla prossima stagione di campionato: le parole dell’ex allenatore bianconero. Dopo quasi due anni lontano dalla panchina, Massimiliano Allegri è tornato dove tutto era cominciato: al Milan, il club che per primo lo aveva consacrato tra i grandi allenatori italiani. Un ritorno inatteso, dopo l’addio alla Juventus, ma anche pieno di significato per un tecnico che ha ancora molto da dire. Nei suoi anni da allenatore, Allegri ha accumulato una bacheca di trofei invidiabile: uno scudetto con il Milan nel 201011, poi ben cinque titoli consecutivi alla guida della Juventus, accompagnati da quattro Coppe Italia e due finali di Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allegri sulla Serie A: «Il Napoli è la favorita, poi c’è l’Inter, che è forte e da anni fa un grande lavoro. Su Juve, Atalanta, Roma…»

