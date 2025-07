Allegri ecco il leader maximo di questo nuovo Milan

Tuttosport analizza l'impatto di Allegri sul Milan. Da Leao a Maignan, da Loftus a Bondo, in tanti sembrano beneficiare della sua "cura". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri, ecco il “leader maximo” di questo nuovo Milan

In questa notizia si parla di: allegri - milan - ecco - leader

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato del Milan e del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri

Ravezzani: “Allegri? Ci hanno detto che andrà al Milan. Su Conte dico…” - Intervenuto a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, tecnico accostato anche al Milan

Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta - Milan scatenato sul mercato, dopo Ricci, la società rossonera lavora ai diversi colpi: nuovo nome in arrivo per la difesa.

#Milan: Samuele #Ricci parla dopo la vittoria col #Liverpool. Già leader del centrocampo #rossonero? Vai su Facebook

Milan, ecco il tuo leader: Modric è rossonero. Può fare come Ibra nel 2020; Milan, garanzia Allegri: centra la Champions, lancia i giovani e gestisce i leader; Allegri, idee chiare: Il Milan deve arrivare almeno in Champions. E sul corto muso....

Ecco il nuovo Milan, Leao: 'con Allegri è cambiato tutto' - assicurano i protagonisti - Riporta ansa.it

Comuzzo Milan, il difensore torna di moda! Contatti in corso, piace perchè… Ultimissime - Comuzzo Milan, il centrale della Fiorentina può tornare di moda in vista della prossima stagione: ecco perchè piace ad Allegri Il calciomercato Milan è in piena fase di ristrutturazione, e sotto la gu ... Come scrive milannews24.com