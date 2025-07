Allarme West Nile ma nessun rischio per chi dona sangue in Friuli | Si può donare come sempre

In seguito all’allerta per la circolazione del virus West Nile in diverse zone del Nord Italia, anche la provincia di Udine ha attivato le misure di sicurezza previste dal Centro nazionale sangue per tutelare donatori e riceventi. A comunicarlo è l’Afds provinciale di Udine (Associazione Friulana. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

West Nile, allarme del ministero: test per le donazioni di sangue. Crisanti: «Incredibile che non si risolva il problema» Vai su X

Ci sono sette nuovi casi di positività al virus West Nile nel Lazio, decisi dei test a tutti i donatori di sangue della regione per rilevare il virus. L'esperto: «Nessun allarme, ma fare prevenzione» Vai su Facebook

