Allarme sicurezza | In stazione soppresso il presidio notturno

La stazione ferroviaria di Rimini è sempre più esposta a episodi di violenza e degrado. E la sicurezza, soprattutto nelle ore notturne, rischia di diventare un miraggio. A denunciarlo con forza è il Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori della polizia), che in una nota punta il dito contro la "drammatica carenza di organico ". Il cuore della denuncia riguarda il presidio notturno nella stazione ferroviaria, proprio nel periodo di massima affluenza turistica. "A rendere il quadro ancora più allarmante - scrive il Siulp - è il drastico ridimensionamento e in alcuni casi addirittura la soppressione del presidio notturno in stazione proprio nel periodo estivo, quando il flusso di persone è massimo e i rischi aumentano esponenzialmente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: stazione - sicurezza - presidio - notturno

