Allarme dello Svimez | L’intesa mette a rischio oltre 100mila lavoratori

L’accordo tra Unione europea e gli Stati Uniti sui dazi al 15% potrebbe significare per l’Italia una riduzione del 14% delle delle esportazioni pari a oltre 8,6 miliardi l’anno e una diminuzione di oltre 103mila unità di lavoro a tempo pieno. La stima arriva dallo Svimez che segnala come il 68,32% della riduzione complessiva dell’export sia concentrata al Nord, area a più forte industrializzazione e maggiore vocazione all’export. Intanto a giugno, prima dell’accordo, l’interscambio commerciale con i Paesi extra Ue – secondo i dati Istat sul commercio estero appena diffuso – è cresciuto del 6% su base congiunturale e del 4,7% su base annua, trainato dalla vendita delle grandi navi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Allarme dello Svimez: "L’intesa mette a rischio oltre 100mila lavoratori"

In questa notizia si parla di: oltre - svimez - allarme - intesa

Svimez, con dazi al 15% a rischio oltre 103mila posti - Con l'accordo con gli Stati Uniti sui dazi al 15% c'è il rischio, comprendendo il settore farmaceutico, di una riduzione del Pil di 6,296 miliardi (-0,3%), di una diminuzione delle esportazioni di 8,627 miliardi (-14%) e un calo delle unità di lavoro di 103.

Svimez, con dazi al 15% a rischio oltre 103mila posti - Con l'accordo con gli Stati Uniti sui dazi al 15% c'è il rischio, comprendendo il settore farmaceutico, di una riduzione del Pil di 6,296 miliardi (-0,3%), di una diminuzione delle esportazioni di 8,627 miliardi (-14%) e un calo delle unità di lavoro di 103.

Accordo sui dazi, l'Ue pubblica la sua nota: ci sono differenze da quella Usa | Centro studi Svimez: a rischio oltre 103mila posti - Nel testo diffuso da Bruxelles non compare alcun impegno sulla digital tax: "L'intesa non è giuridicamente vincolante"

Allarme dello Svimez: L’intesa mette a rischio oltre 100mila lavoratori; Accordo sui dazi, l'Ue pubblica la sua nota: ci sono differenze da quella Usa | Centro studi Svimez: in Italia a rischio oltre 103mila posti; Via all’accordo commerciale tra Ue e Sud America. Francia e Italia contrarie, agricoltori in allarme:….