Allarme alla Kuka trenta licenziamenti in vista per l' azienda di robotica a Grugliasco | Scelta dolorosa per colpa del mercato

Una nuova crisi industriale preoccupa il territorio, dopo le tante in corso dagli ultimi anni. Allo stabilimento Kuka di Grugliasco, colosso tedesco del settore della robotica controllato da un gruppo cinese, ci sarebbero trenta esuberi su un totale di 116 lavoratori. Lo hanno annunciato, nei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

