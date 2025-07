Allahu Akbar! Ho una bomba Terrore sul volo diretto a Glasgow

Momenti di terrore a bordo di un aereo EasyJet diretto da Londra a Glasgow. Un passeggero ha infatti perso completamente il controllo: dopo essersi alzato in piedi, ha cominciato a inveire contro gli Stati Uniti d'America, minacciando di avere una bomba, e ha poi invocato il nome di Allah. Fortunatamente non è accaduto nulla di irreparabile, e il soggetto è stato allontanato dal velivolo. Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato nel corso della mattinata di ieri, domenica 27 luglio, su un volo della compagnia Easyjet. Erano le 8.20 circa il vettore stava atterrando a Glasgow, quando si è scatenato il pandemonio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Allahu Akbar! Ho una bomba". Terrore sul volo diretto a Glasgow

