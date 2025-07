Alla guida di una moto rubata contromano ubriaco e senza patente

Nella notte di mercoledì 3o luglio un giovane di 19 anni è stato denunciato dalla polizia stradale di Genova che lo ha sorpreso alla guida di una moto contromano.Il mezzo, con a bordo due persone, stava passando per via Tolemaide e alla vista degli agenti ha accelerato bruscamente. Gli operatori. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

