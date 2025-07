Alla Coop arriva Otto il cestino intelligente che smista i rifiuti con l' AI

NSi chiama Otto ed è pronto per sbarcare nei principali Coop.fi come novità inedita e assoluta per il mondo della grande distribuzione: è il cestino intelligente che, tramite intelligenza artificiale, riconosce e smista i rifiuti in automatico con una precisione del 95%, avvisa quando è pieno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it