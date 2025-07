Alison Brie su Masters of the Universe | Se avrà un tono serio? In tanti credono di sapere ma

La star di Glow ha rispedito al mittente le voci che circolano intorno al film, che l'attrice ritiene siano soltanto speculazioni. Le ultime voci intorno al progetto cinematografico di Masters of the Universe lasciavano intendere che il film non avrà il classico tono leggero e sopra le righe ma avrà sarà molto più cupo. Alison Brie, una delle star del lungometraggio, è intervenuta a gamba tesa pubblicamente per mettere a tacere i rumor, che dal suo punto di vista sono ingiustificati e alimentati da persone che non conoscono la realtà della situazione. Alison Brie spegne le voci intorno a Masters of the Universe "In tanti credono di sapere tutto ma non è così" ha specificato Brie in un'intervista rilasciata a Collider. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Alison Brie su Masters of the Universe: "Se avrà un tono serio? In tanti credono di sapere, ma..."

