Alien Vs Predator | ci sarà un nuovo crossover? Dan Trachtenberg non lo esclude

In un'intervista rilasciata a ComicBook Dan Trachtenberg, regista del prossimo Predator: Badlands, non esclude un nuovo crossover tra Alien e Predator. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Alien Vs. Predator: ci sarà un nuovo crossover? Dan Trachtenberg non lo esclude

In questa notizia si parla di: predator - alien - crossover - trachtenberg

