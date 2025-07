Alessio a 28 anni lascia Milano e una carriera in Pirelli e Luxottica per fare il contadino in Australia | Qui si respira

Milano – La distanza tra Perth e Milano è all’incirca di 18 ore di volo. Quando in Italia sono le 12 e negli uffici la pausa pranzo si avvicina, in Australia la giornata lavorativa è giĂ conclusa. Ma la distanza non è stata un ostacolo per Alessio Giovanelli, 28 anni, che ad aprile ha deciso di lasciare l’Italia, una carriera avviata e una quotidianitĂ divisa tra amici, famiglia ed esperienze. Dopo una laurea in economia aziendale, e una fitta lista di esperienze nel mondo, dal Canada ai Paesi Bassi, Alessio si è trasferito a Milano per la specialistica in Bocconi, rimanendo nel capoluogo lombardo a lavorare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

