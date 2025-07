Aldo Moro e Cooperazione allo sviluppo primi via libera alla desecretazione degli atti delle commissioni

ROMA – Procede il lavoro per rendere pubblici nuovi documenti delle Commissioni parlamentari di inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro (XVII Legislatura) e sull’attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (XII Legislatura). Su impulso del Presidente della Camera Lorenzo Fontana, e con il mandato dell’Ufficio di Presidenza, il vicepresidente Fabio Rampelli ha riferito oggi sullo stato di avanzamento del lavoro svolto finora: dopo una prima serie di note di interpello già trasmesse a soggetti esterni per verificare se a loro avviso sussistano ancora le motivazioni per il mantenimento dell’originario livello di classificazione di documenti da essi prodotti, è ora all’esame una mole di circa 700 documenti e 60 resoconti relativi a sedute della Commissione Moro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Aldo Moro e Cooperazione allo sviluppo, primi via libera alla desecretazione degli atti delle commissioni

In questa notizia si parla di: aldo - moro - commissioni - cooperazione

Aldo Moro, 47 anni fa il ritrovamento del corpo nella Renault rossa: Mattarella depone corona di alloro - "Troverete il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani", con queste poche parole, le Brigate Rosse hanno annunciato l'uccisione del leader della Democrazia cristiana.

Celebrato in piazzale ’Aldo Moro’ il Giorno delle vittime del terrorismo - Il ‘Giorno della Memoria’ dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice è cominciato con la deposizione da parte del sindaco Enzo Lattuca e della Viceprefetto di Forlì-Cesena Giovanna Longhi di una corona d’alloro in piazzale Aldo Moro alla base della targa che ricorda il sacrificio dello statista presidente della Dc.

Il Circolo PD "Aldo Moro" di Avellino presenta il convegno "Il mezzogiorno in Europa: un nuovo protagonismo per la Campania" - Seconda tappa del progetto "Cantiere Democratico – Idee per il presente, visioni per il futuro", promosso dal Circolo PD "Aldo Moro" di Avellino.

Aldo Moro e Cooperazione allo sviluppo, primi via libera a desecretazione atti commissioni; Fontana: A breve desecretazione di alcune Commissioni, come quella su rapimento e morte di Aldo Moro; Desecretazione atti Moro e P2, conclusa la ricognizione: al via le istruttorie..

Fontana: A breve desecretazione di alcune Commissioni, come quella su rapimento e morte di Aldo Moro - (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 “Un'altra cosa che a breve faremo è quella della desecretazione di alcune Commissioni importanti, probabilmente verranno desecretati 1400 documenti circa. Si legge su la7.it

“Aldo Moro sacrificato perché tradì la Nato”/ Pellegrino ... - Aldo Moro, secondo Giovanni Pellegrino, fu considerato sacrificabile perché tradì la Nato, mentre Francesco Cossiga avrebbe voluto fare di più per salvarlo Giovanni Pellegrino, giurista già ... Lo riporta ilsussidiario.net