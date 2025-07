Alcune foto dal set di Spider-Man | Brand New Day potrebbero confermare la sua collocazione temporale

Spider-Man: Brand New Day è ufficialmente entrato in produzione. Le riprese del quarto film con protagonista l'arrampicamuri interpretato da Tom Holland inizieranno il 31 luglio a Glasgow, in Scozia, secondo l'emittente locale STV News, che segnala chiusure stradali fino al 15 agosto. Bothwell Street di Glasgow fungerĂ da Lexington Avenue nella cittĂ natale di Spider-Man, New York, dove è in costruzione un grattacielo per quello che Holland ha descritto come un "enorme set". E le foto appena uscite dal set sembrano rivelare esattamente dove si svolge Brand New Day nella timeline dell'MCU. Grazie alle foto condivise sui social, gli allestimenti scenografici del cantiere rivelano che la data di completamento dell'edificio è prevista per dicembre 2027.

