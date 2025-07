Alberi pericolanti a causa della frana sul Collagù sopralluogo dei vigili del fuoco

Tra i territorio maggiormente colpiti dalle ondate di maltempo della scorsa settimana c'è certamente l'area di Farra, con alcune frane e smottamenti provocati dalle forti precipitazioni che avevano portato il Soligo a esondare e a numerosi allagamenti. Oggi pomeriggio, 30 luglio,  alcuni tecnici. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: alberi - pericolanti - causa - frana

Alberi pericolanti in via Spelorzi a Chieti: i residenti chiedono un intervento di manutenzione del verde pubblico - Voglio segnalare la situazione in via Spelorzi (Zona Colle San Paolo) dove le carreggiate sono coperte da alberi pericolanti e invitare il comune di Chieti a prendere urgenti provvedimenti affinché si adoperi nella manutenzione e messa in sicurezza di questa strada.

Alberi pericolanti o forse no. Perché la strada di Roma nord è chiusa da dieci giorni - Via Vilfredo Pareto è ancora chiusa al transito, si tratta della strada che collega la Cassia nuova alla Cassia Antica ma anche Vigna Clara e Flaminia al quadrante Cassia.

Per alberi pericolanti chiusa temporaneamente la strada statale 124 a Caltagirone - A causa della presenza di alberi pericolanti a bordo strada è chiusa al traffico, in via precauzionale, la strada statale 124 “Siracusana” dal km 13,500 al km 14 a Caltagirone.

Il tetto crollato in via Argine Polcevera a causa del violento temporale che ha travolto Genova. Danneggiate alcune auto in sosta, non si registrano feriti. Dettagli nei commenti Vai su Facebook

Alberi pericolanti a causa della frana sul CollagĂą, sopralluogo dei vigili del fuoco; Baldissero-Pavarolo isolata dopo i temporali: frane e alberi bloccano la Provinciale; Esonda il torrente a Dego, frane e alberi crollati. A Murialdo una frazione isolata.

Alberi tagliati a Brignole, gli ambientalisti: "Gestione del verde sbagliata" - L’assessore Coppola: “Ogni volta che bisogna tagliare un albero mi piange il cuore, quindi ... Secondo ilsecoloxix.it

Frana a San Vito di Cadore, nuova colata nella notte: fango e detriti invadono (ancora) l'Alemagna - Nuova frana a Dogana Vecchia, tra Cortina D'Ampezzo e San Vito di Cadore, in provincia di Belluno: è accaduto nella notte ... Segnala msn.com