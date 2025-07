Albanese alla Camera scatta un selfie col palestinese filo Hamas

Francesca Albanese, Relatrice speciale dell'Onu sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi occupati sanzionata dagli Usa, torna al centro della scena. Ieri, infatti, ha presentato alla Camera il suo ultimo rapporto "Dall'economia dell'occupazione all'economia di genocidio" sulle aziende e gli interessi economici che avrebbero sostenuto prima la colonizzazione della Cisgiordania e ora il genocidio a Gaza. Ma ad opporsi all'evento è stato il direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano, Davide Romano, che sottolinea come sia «folle che dopo quanto successo con l'aggressione a dei cittadini francesi di religione ebraica nel Milanese alla Camera e al Senato sarà ospite Francesca Albanese che presenterà un rapporto realizzato con parole faziose e che contribuiscono a creare quel clima di odio.

Francesca Albanese presenta il report su Israele alla Camera: «Anche l’Italia è complice» - Martedì pomeriggio la relatrice speciale dell’Onu sui Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha presentato alla Camera il suo ultimo report Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio.

Francesca Albanese, la denuncia della relatrice Onu alla Camera: “Ecco il business che ruota attorno al genocidio dei palestinesi” - “Il business del genocidio dei palestinesi è quantificabile: da ottobre 2023 a maggio 2025 il valore della borsa di Tel Aviv è triplicato.

