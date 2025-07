Albanese a La7 | L’unica cosa legale che possono fare ora Israele e Usa per la Palestina è levarsi di mezzo

“ Sostituire le Nazioni Unite con quella trappola di morte che è la Gaza Humanitarian Foundation è l’ennesimo tentativo di ferire al cuore la possibilità di resistere e di esistere della popolazione palestinese a Gaza “. È con queste parole che Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori Palestinesi Occupati, interviene a In Onda, su La7, lanciando un durissimo atto d’accusa contro Israele e Stati Uniti. Al centro della denuncia vi è la disastrosa distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza affidata dal governo israeliano alla Gaza Humanitarian Foundation, un ente privato con sede negli Stati Uniti e in Svizzera, dotato di contractor. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Albanese a La7: “L’unica cosa legale che possono fare ora Israele e Usa per la Palestina è levarsi di mezzo”

