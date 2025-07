Alatri Leonardo Conti presenta L' era dei naufragi

Il 9 agosto ore 18.30 presso la Biblioteca di Alatri Leonardo Conti presenterĂ il romanzo “L’era dei naufragi”. Un romanzo intenso e toccante, che attraversa l’Italia e le sue ferite attraverso lo sguardo profondo di un protagonista in cerca di risposte. **Chi è Leonardo Conti?**Nato nel 1969, si. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

L'era dei naufragi, dalla strage di Bologna ad arte, letteratura e vita ... - Sabato 12 aprile alle ore 17, alla libreria Il Catalogo di Pesaro la scrittrice e giornalista Silvia Sinibaldi presenterà in un dialogo con l’autore Leonardo Conti, il romanzo L’era dei naufragi, un ... Si legge su corriereadriatico.it