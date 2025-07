Al vostro posto non ci so stare a Molina di Quosa

San Giuliano Terme, 30 luglio 2025 - È dedicata a Fabrizio De André l'ultima iniziativa dell'estate 2025 di Molina mon amour. L'appuntamento è per venerdì 1° agosto, alle 21.15, in piazza Martiri della Romagna davanti al Circolino Arci di Molina di Quosa, con un vero e proprio incontro spettacolo: Fabrizio Bartelloni presenterà il suo nuovo libro, "Al vostro posto non ci so stare. Dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De André", pubblicato da Pacini editore, alternando racconti a interventi musicali curati da Maurizio Bigongiali. Il Circolino, che collabora all'organizzazione dell'evento, è in piazza Martiri della Romagna 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Al vostro posto non ci so stare" a Molina di Quosa

