Al via il bando di Lucca Effetto Cinema XIII Edizione – scadenza 25 agosto

AL VIA IL BANDO DI LUCCA EFFETTO CINEMA XIII edizione  Il 25 agosto 2025 scadono le iscrizioni per compagnie di tutta Italia e pubblici esercizi di Lucca. Premio Miglior Performance Lions Club Lucca Le Mura di 500 euro per la miglior performance alla compagnia di teatro o danza partecipante. L'evento che trasforma Lucca in un grande set cinematografico a cielo aperto si terrà il 27 settembre durante la ventunesima edizione del Lucca Film Festival Scadono il prossimo 25 agosto 2025  i termini per partecipare alla  tredicesima edizione  di Lucca Effetto Cinema, l'evento, con la direzione artistica di Irene Passaglia, che trasforma il centro storico di Lucca il 27 settembre  in un grande set cinematografico a cielo aperto realizzato dal Lucca Film Festival, in collaborazione con il Comune di Lucca, la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e Confcommercio Lucca Massa e Carrara.

