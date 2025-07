Al Goretti di Latina arriva l’elettroporazione per il trattamento della fibrillazione atriale resistente ai farmaci

l Reparto di Cardiologia dell'ospedale Goretti di Latina, diretto dal professor Francesco Versaci, ha recentemente introdotto una nuova tecnologia all'avanguardia per il trattamento della fibrillazione atriale resistente ai farmaci. Si tratta della elettroporazione, una tecnica mininvasiva e a lungo termine, che si è già dimostrata efficace nei primi trattamenti effettuati. Come funziona l'elettroporazione. Come riportato dalla collega Sottoriva su Luna Notizie, l' elettroporazione utilizza il sistema a campo elettrico pulsato Farapulse per distruggere selettivamente il tessuto cardiaco responsabile della fibrillazione atriale, senza danneggiare i tessuti circostanti.

